حقيقة زيارة الشارقة الإماراتي لضم كهربا من الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن وفد من الشارقة الإماراتي قام بزيارة النادي الأهلي وكان في استقباله محمود الخطيب، وهي تأتي في إطار التعاون بين الناديين، لتخرج الشائعات مجددًا حول محمود عبدالمنعم كهربا وامكانية انتقاله لفريق الشارقة، ولكن لا علاقة لهذه الزيارة بضم اللاعب مطلقا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "تم ربط زيارة الشارقة بوجود رغبة من جانبهم في ضم كهربا، وأتمنى أن يحدث ذلك، لمساعدة اللاعب واحترافه خارجيا في الإمارات ولكن اللاعب متألق مع الأهلي وهو أحد أهم مفاتيح اللعب بالفريق الاحمر، وهو المرشح الأول للمشاركة أمام صن داونز".

وأضاف: "تفكير ادارة النادي الاهلي حاليا هو مواجهة صن داونز وتحقيق الفوز، وهي مواجهة صعبة في ظل امتلاك الفريق الجنوب إفريقي لمفاتيح لعب مميزة، ولديهم جراءة هجومية في المباريات بشكل كبير، ولكن الفريق الأحمر جاهز".

وزاد: "الأهلي يمتلك عناصر مميزة مثل عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، وكلهم جاهزين مع المجموعة التي خاضت لقاء أسوان، من أجل مواجهة صن داونز".