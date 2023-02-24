عبد الفضيل: الأهلي تأثر بالأجواء في السودان.. وسيعود بقوة أمام صن داونز

أكد شريف عبدالفضيل، أن النادي الأهلي يمتلك شخصية كبيرة في المباريات، وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالفضيل نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المناخ دائمًا في السودان ومعظم دول إفريقيا صعب، والهدف الذي دخل في شباك الشناوي بسبب (الشمس) التي كانت تعيق الحارس عن رؤية الكرة، والاهلي كان الأفضل في الشوط الاول لكنه تأثر بالأجواء وهبط الأداء في الشوط الثاني".

وأضاف: "الأجواء الحارة في السودان أثرت على الأهلي سلبيًا، نحترم الهلال وجماهيره، ولكن حدثت بعض التجاوزات، ونتمنى آلا يتكرر الأمر مستقبلا".

وأكمل: "مواجهة صن داونز لن تكون سهلة، وهو فريق دائمًا مرشح وبقوة للمنافسة على اللقب، ونتمنى وجود حضور جماهيري في هذه المباراة ومؤازرة وتشجيع اللاعبين لأن المباراة لن تكون سهلة، وأتمنى أن يستفيد الفريق الأحمر من عاملي الأرض والجمهور".

وزاد: "الاجواء في مصر تساعد صن داونز على الظهور بشكل جيد أمام الأهلي، ومحمد أشرف كان رائعا في لقاء أسوان الماضي".

وتابع: "مارسيل كولر سيواصل الاعتماد على سياسة التدوير في الجانب الهجومي تحديدًا، هناك عناصر لابد من وجودها مثل معلول والشناوي ومحمد عبدالمنعم ومتولي ومحمد هاني، وحمدي فتحي وديانج وافشة، وكهربا إضافة كبيرة لخط هجوم الفريق".

وأردف: "لا أريد التعليق على ملف قيد اللاعبين الخاص بناد يالزمالك، ومحمود جابر مدرب له تاريخ ويستحق الاحترام والتقدير، وبداية الفشل هو إلقاء المسئولية على طرف واحد فقط".