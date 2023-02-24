غير منطقي.. رد اتحاد الكرة على الهجوم الشرس على منتخب الشباب..فيديو

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، على قدرة منتخب الشباب، في العبور للأدوار الإقصائية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.



وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الهجوم الشرس على منتخب الشباب غير منطقي خاصة وأن البطولة لازالت في الملعب.

وأوضح الكومي، إن لاعبي منتخب الشباب تعاهدوا على تحقيق الفوز في مباراة السنغال، من أجل خطف بطاقة العبور للمرحلة التالية من البطولة.

كما أشاد الكومي، بالجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، نافيا إن يكون قرار تعيينه في هذا المنصب جاء بتوصية من النجم محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي.