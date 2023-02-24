حمزة الجمل: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الإسماعيلي

أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أنه لم يفكر كثيراً في قبول مهمة تدريب قلعة الدراويش في الفترة القادمة عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أحمد حسام ميدو.

وقال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"عندما تحدث مع مسؤلي نادي الإسماعيلي أجل العودة إلى تدريب الفريق في الوقت الحالي لم أتردد في قبول مهمة تدريب الفريق خاصة أن الإسماعيلي بيتي ولا أستطيع أن اتأخر في قبول المهمة".

وتابع:" نسعى لإعادة الثقة للاعبي فريق الإسماعيلي في الفترة القادمة وتحسين النتائج بمسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى".