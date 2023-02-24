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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمل: تنازلت عن 820 ألف جنيه للإسماعيلي الموسم الماضي

صدى البلد

أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أنه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يسعى لتوفير كل الإمكانيات للجهاز الفني في الفترة القادمة من أجل استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

وقال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"ضحيت كثيراً من أجل نادي الإسماعيلي وتنازلت عن 820 ألف جنيه للاسماعيلي في الموسم الماضي".

وتابع:" من وجهة نظري أن فريق الإسماعيلي يعاني من غياب التوفيق في المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز ونسعى لتصحيح مسار الفريق والعودة لمكانة الدراويش الطعبية بجدول مسابقة الدوري ".

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