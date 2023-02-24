حمزة الجمل: الإسماعيلي لن يهبط للقسم الثاني

أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن فريقه لن يهبط لدوري القسم الثاني مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحسين النتائج في مسابقة الدوري الممتاز في الفترة القادمة.

وقال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" أعد جماهير الإسماعيلي أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة الاسماعيلي لمكانته المعهودة وسط كبار الدوري الممتاز".

وتابع:"على الرغم من أن الاسماعيلي يعاني من غياب التوفيق في المباريات الأخيرة أن الفوز في مباراة أو أكثر سيعيد الثقة للاعبين في الفترة القادمة بمسابقة الدوري الممتاز ".