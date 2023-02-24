بمبلغ ضخم.. الأهلي يجدد عقد حسين الشحات .. تفاصيل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي حسم تجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين في الأيام الماضية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية للعقد الجديد بين الطرفين.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"الأهلي توصل لاتفاق مع حسين الشحات على التجديد لمدة موسمين قادمين خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري على أن يحصل الشحات على 32 مليون جنيه في الموسمين بالإضافة إلى بعض الحملات الإعلانية من جانب الرعاة".

وأضاف:"السويسري مارسيل كولر منح إدارة النادي الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد حسين الشحات عقب تألقه في كأس العالم للأندية بالمغرب وهو ما دفع النادي لتجديد عقده خلال الأيام الماضية ".