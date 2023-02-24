ضحية عملية تجميل خاطئة: كنت بموت وجالي تسمم في الدم

خصص الإعلامي شريف عامر، فقرة من برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للحديث عن ظاهرة مراكز التجميل غير الشرعية.

وروت الشيماء محمد ضحية عملية تجميل خاطئة، تفاصيل ما حدث معها، قائله: "قرأت إعلان على السوشيال ميديا عن إحدى العيادات لشد البطن وقولت أجرب".

وأضافت: "دفعت 35 ألف جنيه لإجراء عملية شفط دهون وتحت البطن بعد الولادة ومن ساعة ما خرجت مرجعتش لطبيعي"، لافته: "أنا كنت بموت وجالي تسمم في الدم".

وأشارت الشيماء محمد ضحية عملية تجميل خاطئة،: "حدث لي بعض المضاعفات بعد خضوعي لعملية شفط دهون البطن تسببت في بتر كف من يدي".

وعقب الدكتور جمال عميرة، أستاذ الأورام بطب قصر العيني ورئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء، قائلا: "شيماء تعرضت للكثير من الأخطاء الطبية على رأسها تلوث المعدات الطبية التي تسببت لها في الغرغرينة التي أدت إلى بتر كف يديها".

ولفت: "لم نستطع الوصول إلى الطبيب الذي أجرى عملية شيماء للتحقيق معه في النقابة"، مشيرا: "الدكتور المساعد طلع تربية رياضية".





ومن جانبه قال الدكتور أيمن نعمان، أستاذ جراحة التجميل بقصر العيني،: "إعلانات السوشيال ميديا مفيهاش رقابة لا من وزارة الصحة ولا من نقابة الأطباء وممكن أي طبيب يعمل إعلان بغير تخصصه"، لافتا: "هناك طبيب تخدير مارس طب التجميل لسنوات من خلال الإعلانات على السوشيال ميديا دون محاسبة".