رضا عبد العال: صفقات الزمالك كلها فاشلة

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الصفقات التي تعاقد مع نادي الزمالك في الموسم الجاري فاشلة ولم تحقق أي ناجح يذكر مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن الزمالك لم يبرم أي صفقة مميزة هذا الموسم لتعويض غياب اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق مثل فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي ".

وتابع:"كنت أتمنى تعاقد نادي الزمالك مع بلاتي توريه نجم فريق بيراميدز في الفترة الماضية لأنه الأحق بارتداء الفانلة البيضاء في الفترة الحالية من بين كل هذه الصفقات ".