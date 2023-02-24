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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري.. الشراشيب تعكس أنوثة جويل مردينيان

جويل مردينيان
جويل مردينيان

 


تعد الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، من أبرز نجمات الفن اهتماما بعالم الموضة لتختار من بين التصميمات ما يتناسب مع شخصيتها وقوامها الممشوق.


وبدت جويل مردينيان بإطلالة ملفته مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت فستانًا  قصيرًا مصمم من قماش فاخر باللون الأحمر مع الشراشيب الناعمة، لتبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الفاقع في الشفاه.


 


وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٧٢٣٢٨
اللون الاحمر خبيرة التجميل جويل مردينيان اطلالة ملفته بالاحمر الناري

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