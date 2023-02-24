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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: الزمالك لم يستطع تعويض رحيل أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن فريق الزمالك تأثر فنياً برحيل المغربي أشرف بن شرقي إلى الدوري الإماراتي خاصة أن الفريق لم يتعاقد مع لاعب مميز في نفس مركزه خلال الفترة الماضية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن فريق الزمالك لم يستطيع تعويض رحيل أشرف بن شرقي حتى الأن وبن شرقي ساهم في فوز الفوز ببطولة الدوري الممتاز وكأس مصر قبل رحيله إلى الجزيرة الإماراتي".

وتابع:"لا يوجد أي لاعب من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها فريق الزمالك في الفترة الحالية قادر على تعويض غياب المغرب أشرف بن شرقي".

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