رضا عبد العال: تعاقد الأهلي مع مروان عطية "كيد نسا" مع الزمالك

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن النادي الأهلي تعاقد مع مروان عطية لاعب خط وسط فريق الاتحاد السكندري السابق على الرغم من وجود أكثر من لاعب داخل الفريق في نفس مركزه والفريق لم يكن في حاجة لخدماته الفنية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نطري أن تعاقد النادي الأهلي مع مروان عطية لاعب فريق الاتحاد السكندري السابق في يناير الماضي كان "كيد نسا" مع نادي الزمالك الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب لضمه بعد إعارة محمود علاء لزعيم الثغر في بداية الموسم الجاري".

وتابع:"فريق الأهلي ليس في حاجة لخدمات مروان عطية ولن يشارك أساسياً على حساب عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج ".