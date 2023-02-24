عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الوادي الجديد" تنظم احتفالية يوم الوفاء لتكريم القيادات التنفيذية

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

أقامت محافظة الوادي الجديد احتفالية يوم الوفاء لتكريم القيادات التنفيذية السابقة؛ تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في مسيرة البناء والتنمية خلال سنوات العطاء، التي شهدها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ووفد المحافظين السابقين وأبناؤهم، وأعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ومديرو العموم السابقون، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواءٍ دافئة تُسودها مشاعر المحبة والامتنان، وشهدت كلمات  للمحافظين السابقين وأبنائهم، وسكرتيري العموم ونواب الشعب والمديرين السابقين، كما تضمنت فقرات فنية وشعرية، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي ليوم الوفاء بعنوان (شاهد من العصر).

وتوجه المحافظون السابقون بخالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تُعمق أواصر الترابط، وتؤكد أن الجهود تتكامل لإحداث التنمية، مُشيدين بالطفرة التنموية الهائلة على أرض المحافظة، التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة.

تخصيص 1000 فدان لزراعة الأرز بنطاق بحيرة باريس في الوادي الجديد

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن بالغ سعادته لهذا الوجود الطيب، مُتوجهًا بالشكر والتقدير لكل قيّادة شقّت طريق التنمية ولكل يدٍ بذلت لرفعة وطنها بإخلاص، كما استعرض أهم المشروعات التنموية والقومية بالمحافظة، مُعربًا عن بالغ التقدير للرئيس السيسي على ما أولاه من اهتمامٍ بالغ لأبناء الوادي الجديد، وعرض الفيلم التسجيلي (غيط العنب: بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المُسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بمُشاركة المحافظين السابقين بتكريم القيادات التنفيذية الراحلة بالمحافظة، التي تركت بصماتها وأثرها الطيب، ودعا لقراءة الفاتحة على أرواح المخلصين الذين بذلوا الجهود لخدمة الوطن.

اخبار محافظةالوادي الجديد الوادى الجديد القيادات التنفيذية محافظة الوادى الجديد المحافظين القيادة السياسية المشروعات التنموية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

عاجل.. زلزال جديد يضرب شمال السويس .. و البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

موضوعات متعلقة

شروط الحصول على برنامج تدريب مهني وشهادة خبرة مجانا لأبناء الوادي الجديد

ترشيحاتنا

غير منطقي.. رد اتحاد الكرة على الهجوم الشرس على منتخب الشباب..فيديو

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. احفظه وردده

بطارية بتتشال وسعر رخيص.. نوكيا تطرح رسميا هاتف C02

سعر تسلا 3 موديل 2023 الأرخص في الإمارات |صور

مسروقة وبـ 70 مليون دولار.. أين اختفت مجوهرات أشهر تاج في العالم؟

طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

من أفضل الأنواع.. شيرين زكي تكشف حقيقة سلامة الدجاج البرازيلي المباع بالأسواق

تعرف على الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد خسارة طفلها الأول

لا ترميه بعد اليوم.. طرق إعادة تدوير واستخدام زيت القلي من جديد

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ