"الوادي الجديد" تنظم احتفالية يوم الوفاء لتكريم القيادات التنفيذية

أقامت محافظة الوادي الجديد احتفالية يوم الوفاء لتكريم القيادات التنفيذية السابقة؛ تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في مسيرة البناء والتنمية خلال سنوات العطاء، التي شهدها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ووفد المحافظين السابقين وأبناؤهم، وأعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ومديرو العموم السابقون، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواءٍ دافئة تُسودها مشاعر المحبة والامتنان، وشهدت كلمات للمحافظين السابقين وأبنائهم، وسكرتيري العموم ونواب الشعب والمديرين السابقين، كما تضمنت فقرات فنية وشعرية، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي ليوم الوفاء بعنوان (شاهد من العصر).

وتوجه المحافظون السابقون بخالص الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تُعمق أواصر الترابط، وتؤكد أن الجهود تتكامل لإحداث التنمية، مُشيدين بالطفرة التنموية الهائلة على أرض المحافظة، التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن بالغ سعادته لهذا الوجود الطيب، مُتوجهًا بالشكر والتقدير لكل قيّادة شقّت طريق التنمية ولكل يدٍ بذلت لرفعة وطنها بإخلاص، كما استعرض أهم المشروعات التنموية والقومية بالمحافظة، مُعربًا عن بالغ التقدير للرئيس السيسي على ما أولاه من اهتمامٍ بالغ لأبناء الوادي الجديد، وعرض الفيلم التسجيلي (غيط العنب: بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المُسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بمُشاركة المحافظين السابقين بتكريم القيادات التنفيذية الراحلة بالمحافظة، التي تركت بصماتها وأثرها الطيب، ودعا لقراءة الفاتحة على أرواح المخلصين الذين بذلوا الجهود لخدمة الوطن.