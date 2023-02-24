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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: يجب مشاركة ديانج وقندوسي في وسط الأهلي.. وإراحة معلول والشناوي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل، أن مواجهة الأهلي ضد صن داونز لن تكون سهلة مطلقًا، مطالبا اللاعبين بالتركيز التام وعدم ترك ثغرات في المستطيل الاخضر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "صن داونز قد يسجل في الأهلي، لكن على الفريق من أول دقيقة اللعب بشكل هجومي، اللاعب المصري أذكى وأمهر من نظيره في افريقيا رغم امتلاكهم القوة البدنية".

وأضاف: "بيرسي تاو لاعب جيد، ولا يجب أن يشارك في المباراة بسبب عدم قوته بدنيًا، حسين الشحات هو الأفضل للمشاركة في اليمين، وكهربا في الهجوم، وأحمد عبدالقادر في مركز الجناح الأيسر".

وواصل: "في وسط الملعب قد يشارك ديانج وقندوسي وهم الأهم في الوسط، وسيفاضل كولر بين مروان عطية وحمدي فتحي للبدء بواحد منهما، وهناك استقرار تام على الرباعي محمد هاني ومعلول وعبدالمنعم ومتولي".

وأكمل: "يجب اراحة محمد الشناوي ومعلول في بعض المباريات واعطاء الفرصة للحارس علي لطفي، ومحمد اشرف".

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