شوبير يحسم الأمر ويكشف كواليس تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، كواليس تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الأحمر، في ظل رغبة النادي في توقيعه عقدًاجديدًا للاستمرار مع الفريق، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح شوبير في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس 1» أن حسين الشحات يرحب بالبقاء في الأهلي، واستمرار رحلته مع الفريق الأحمر، وأن الأهلي هو الخيار الأول إلى المليون بالنسبة له.

وكشف شوبير عن رد حسين الشحات عن رغبة الأهلي في ضمه أنه سعيد بالبقاء في الأهلي، والتعاون مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة بعد التطوير في أداء اللاعب.

واختتم شوبير حديثه مؤكدًا أنه من المنتظر أن نرى إعلان تجديد الأهلي عقد حسين الشحات، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك خلال أيام قليلة، ليتم الإعلان عن هذا الأمر