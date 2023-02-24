عبد الجليل: أتوقع مشاركة بلحاج أساسيا مع الزمالك أمام الترجي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن ناصر منسي مهاجم الزمالك جيد، ويمتاز بالمهارة، ومن الوارد ان يتم الدفع به أمام الترجي التونسي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد بلحاج لاعب مهاري ومن الصعب وجوده بجوار سيف جعفر في الملعب، وقد يلعب فيريرا بالثلاثي دونجا والسيسي وامامهم بلحاج في الملعب، والأفضل أن يشارك اللاعب المغربي من البداية".

وأضاف: "مصطفى شلبي بعيدًا عن مستواه تماما في الفترة الماضية، والرد دائمًا يكون في الملعب، محمد الشناوي تعرض لانتقادات عنيفة وعاد وظهر في لقاء أسوان بمستوى طيب وانقذ ركلة جزاء كادت أن تعيد المنافس للمباراة، لاعب الكرة لا يتحجج بالظروف النفسية".

وواصل: "اتوقع مشاركة حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وعبدالغني وسيد عبدالله نيمار، ودونجا والسيسي وزيزو والجزيري، وقد يكون هناك مفاضلة بين بعض اللاعبين، ومن الصعب مشاركة شيكابالا في لقاء الترجي، قد يكون ورقة هامة خلال اللقاء".

وأكمل: "الزمالك سيجد صعوبة في المباراة، توقعاتي أن الفريق لن يخرج فائزًا في تلك المباراة".