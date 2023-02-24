ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالأسود المجسم.. صور

شاركت زينب فياض متابعيها وجمهورها بصورًا جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت ابنة النجمة هيفاء وهبي وهي ترتدي فستان مجسم باللون الأسود، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبى

زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدتا هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بنتيها معها خلال هذه الجلسات.



من هى زينب فياض

زينب هي الابنة الوحيدة للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.



فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفاءها لوجود ابنة شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة من إحدى الصحف اللبنانية.



كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.