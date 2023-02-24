أكلة لبناني.. طريقة عمل أرز الصيادية بسمك الفيليه بخطوات سهلة

تعتبر طريقة عمل أرز الصيادية بسمك الفيليه من الوصفات المشهورة في المنظقة العربية، ومن أكثر الأطباق اللذيذة والبسيطة والمحبوبة، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتميّز تلك الطبخة باحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وأهمّها الأحماض الأمينية والأوميغا 3.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل ارز الصيادية بسمك الفيلية، وهي من وصفات المطبخ اللبنانية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 اشخاص.

طريقة عمل ارز الصيادية بسمك الفيليه

طريقة عمل ارز الصيادية بسمك الفيليه

مقادير طريقة عمل ارز الصيادية بسمك الفيليه :

1 كيلوغرام سمك فيليه

2 كوب أرز مغسول

2 ملعقة صغيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب زيت نباتي

½ 2 كوب ماء

1 حبة بصل، مفرومة

1 ملعقة صغيرة بهارات سمك

4 فص ثوم مهروس

1 حبة ليمون مقطعة

1 ملعقة صغيرة سماق

طريقة عمل أرز الصيادية بسمك الفيليه :

_ يغسل السمك، ثم يتبل بالملح، السماق، البهارات، الكمون، ونقلي في الزيت.

_ نقلي البصل والثوم في قدر على النار، بعدها نصنع طبقة من السمك في قاع القدر، ثم يضاف لها خليط البصل والثوم.

_ نضع كمية الأرز فوق السمك، ثم يضاف الماء.

_ نترك الأرز ينضج على نار هادئة.

_ نسكب الصيادية في طبق تقديم، ونقدمها ساخنة.