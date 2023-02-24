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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش بالكلام: أحمد شوبير| الأهلي فرض سيطرته على ألعاب الصالات

احمد شوبير
احمد شوبير

 


علق الاعلامي احمد شوبير علي فوز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-22، في إطار الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.


وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مش بالكلام ولكن بالنتائج | الأهلي فرض سيطرته على ألعاب الصالات"


وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبناء القلعة الحمراء للنقطة رقم 15 في صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد أبناء القلعة البيضاء 13 نقطة يحتلون بهم وصافة الترتيب.

 

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره سموحة، فيما يلعب الزمالك مع نظيره طلائع الجيش والمقرر إقامتهما مساء الخميس المقبل.

 

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي.

 

 

 

النادي الأهلي كرة اليد احمد شوبير الزمالك دوري المحترفين رجال كرة اليد بالنادي الأهلي

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