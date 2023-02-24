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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة من أهالي العريش بسبب كسر مواسير مياه الشرب نتيجة أعمال الكهرباء

المياه تسيل في الشارع
المياه تسيل في الشارع بسبب كسر المواسير

استغاث الأهالي بشارع الشرفا  مدينة العريش محافظة شمال سيناء،  من وجود  قطع في  مواسير المياه في المنطقة  بسبب أعمال الكهرباء حيث أدت الي غرق الشوارع بالمياه مما اعاق حركة المواطنين من السير في الشوارع. 
 

 

إصلاح الكسر


ووجه الأهالي الاستغاثة إلي  اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريس ، للاهتمام بالأمر   وسرعة اصلاح الكسر حتي تتوقف الميته. 
وطالب الأهالي  ،  بضرورة قيام مجلس مدينة العريش بمتابعة أعمال المقاول داخل الأحياء من اجل الحفاظ علي أعمال البناء الأساسية  التحتية خاصة الكهرباء ومياه الشرب والتليفونات والتي تكون أكثر عرضه للتلف.
 

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العريش مواسير مياة الشرب الشوارع

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