ظنه يمزح.. طيار يستكمل رحلته رغم وفاة مساعده|ما القصة؟

طيار يستكمل رحلته رغم وفاة مساعده.. بينما يسافر الناس من بلد إلى آخر على متن الطائرات إلا أن مايحدث داخل قمرة القيادة فيه كثير من الأسرار، حيث عرضت فضائية العربية تقريرًا يوضح تفاصيل لحادثة غريبة، وهي استكمال طيار لرحلته حتى وصل فإذا بمساعده ميتا بجانبه.. فما القصة؟



واصل الطيار رحلته التي انطلقت من إنجلترا رغم وفاة مساعده، فالمساعد الذي أمال رأسه خلال الرحلة ظنه الطيار يمزح حتى وقعت الحادثة.



ووجد التقرير الصادر من فرع التحقيق في الحوادث الجوية أن المدرب الذي توفي اجتاز الفحص الطبي قبل أربعة أشهر.



فيما استطاع الطيار أن يحافظ على برودة أعصابه وكان قادرًا على الهبوط بالطائرة بسلام لكن النتيجة كانت من الممكن أن تكون مختلفة.



