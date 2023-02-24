منتخب مصر للشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السنغال بكأس أمم إفريقيا

يختتم مساء اليوم الجمعة، منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب السنغال غدا السبت في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

ويحتاج منتخب مصر للشباب إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الأدوار التالية بكأس أمم أفريقيا، والدخول ضمن أفضل ثوالث.

وأكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن الفراعنة الصغار لديهم أزمة فى خط الهجوم، وظهرت بوضوح في الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

وقال محمود جابر، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة منتخب مصر للشباب ونيجيريا: “رأفت خليل، لاعب منتخب مصر للشباب، أهدر انفرادا، وكذلك بلال مظهر، واللاعبون بعد الهدف الذى سكن شباكنا سادت بينهم حالة من التوتر، واعتمدوا على الكرات العالية دون اللعب على الأرض”.

وأضاف مدرب منتخب مصر للشباب: “أضاع لاعبو المنتخب 3 فرص محققة، ولسه الأماني ممكنة”.

وشدد مدرب منتخب مصر للشباب، على أن الفراعنة الصغار لديهم أزمة في خط الهجوم بعد إصابة صلاح باشا وعدم جاهزية يوسف حسن وأحمد شريف، إضافة إلى حالة عدم التوفيق للمهاجم بلال مظهر.

واختتم مدرب منتخب مصر للشباب تصريحاته قائلا: “راضٍ تمامًا عن وديات قبل البطولة، ولكني كنت أرغب في لعب ودية ثالثة، ولكن هذا المنتخب اعتذر”.

منتخب مصر للشباب يخسر أمام نيجيريا

خسر منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر.

سجل «سالمون» هدف منتخب نيجيريا في شباك منتخب مصر للشباب فى الدقيقة 72.

وكان منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تعادل سلبيا مع نظيره منتخب موزمبيق فى افتتاحية منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والسنغال

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر للشباب، بقيادة محمود جابر، نظيره منتخب السنغال غدا السبت فى الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وتنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورت” مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب السنغال المقرر إقامتها غدا السبت.

ويعتبر لقاء منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب السنغال لقاء الأمل والإنقاذ للفراعنة الصغار والدخول ضمن المنافسة على أفضل ثوالث للمرور إلى الأدوار التالية فى حال تحقيق الانتصار على أسود التيرانجا الصغار.

ترتيب المجموعة الأولى بمشاركة منتخب مصر للشباب

السنغال 6

نيجيريا 3

مصر 1

موزمبيق 1