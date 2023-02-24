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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة الذكرى الأولى للحرب.. ديميتري مدفديف يؤكد انتصار روسيا

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفديف اليوم الجمعة، في ذكرى الحرب الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، أن القوات الروسية ستنتصر في النهاية، وأن الدول الغربية التي تمد أوكرانيا بالدعم العسكري سيلجأون للتفاوض مع روسيا عاجلاً أم أجلاً.

وأضاف أنه بعد انتصار روسيا ستكون هناك مفاوضات صعبة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مهدداً إياه قائلاً: "إذا كان لا يزال على قيد الحياة حينها".

وتابع مدفديف قائلاً أن الجنود الروسين أعادوا النظام والسلام والعدالة إلى أوكرانيا وقضوا على جذور النازية الجديدة، ووصفهم بالأبطال.

وأضاف روسيا ستنتصر في أوكرانيا ومستعدون للوصول إلى حدود بولندا.

وأختتم تصريحاته بأنه لا يمكن السماح بنزاع عالمي جديد لذلك من المهم تحقيق جميع أهداف الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

كما أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا مع زعماء مجموعة الدول السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الذكرى الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في الـ 24 من فبراير من العام الماضي.

دعت الصين اليوم، كل من روسيا وأوكرانيا إلى إجراء محادثات سلام في أقرب وقت ممكن، كما دعت الصين روسيا وأوكرانيا لتفادي شن هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وحذرت الخارجية الصينية من استخدام الأسلحة النووية في الحرب الأوكرانية.

وقالت إنه يجب على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا في العمل في نفس الاتجاه واستئناف المفاوضات والتوصل لتسوية سلمية.

كما أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي أمس يوم الخميس، بصعوية الوضع العسكري على جبهتي الشرق والجنوب، وقال إن "الوضع العسكري في جنوب أوكرانيا خطير للغاية، لكن القوات الأوكرانية قادرة على صد القوات الروسية".

وأشار إلى أن القوات الروسية قصفت مدينة خيرسون وتركت نحو أربعين ألف شخص من دون تدفئة أو طاقة، مضيفا أن أعمال الإصلاح في خيرسون ستستمر حتى تعود التدفئة للسكان.

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