في ذكرى الحرب الأولى.. رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف ضغوط كبيرة تواجهها روسيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ، أورسولا فون دير لاين، أن نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يواجه ضغوط كبيرة بسبب الحرب.

وقالت، أورسولا فون دير لاين، في الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، إن العقوبات تقوض بشدة القاعدة الاقتصادية لروسيا"، مشيرة إلى أن نظام بوتين يواجه ضغوط كبيرة بسبب الحرب وعزلة روسيا تزداد عالميا.

واعتبرت أن "حرب بوتين في أوكرانيا عدائية وغير قانونية".

وتابعت: "الصين اتخذت جانب روسيا ونراقب مواقف بكين عن كثب".



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد ذكرت أن أوكرانيا ستنتصر لأن الحلفاء سيقفون بجانبها.

وأكدت وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب كييف طالما استغرق الأمر.

وفي 24 فبراير 2022 ، شنت روسيا الحرب ضد أوكرانيا. ومنذ الأيام الأولى للغزو ، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات سياسية واقتصادية ومالية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا وشعبها.