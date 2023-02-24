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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

صدى البلد

انتشر قبل أيام مقطع فيديو لـ عروس بـ فستان الزفاف داخل صالون تجميل تنتظر عريسها وهي ترقص على أنغام الأغاني، حتى جاءها الخبر الصادم بـ عزوف العريس عن الزواج منها بسبب المذيعة ياسمين عز.

شاهد الفيديو:

بدأ الفيديو والعروس تجلس على الأرض متطأة الرأس، ومن حولها يواسونها "اهدي .. اهدي"، حتى تقوم هي وترد عليهم في حالة من عدم التصديق:"لأ لأ بتهزروا كل حاجة باظت".

وفي لقطة أخرى تظهر العروس وهي تنادي:"يا محمد .. اسيب ياسمين عز تخرب بيتي بكلامها أعمل زي ما هي تقول، عايزني أقوله يا سي محمد ويا فرعون" .

وأوضحت بأن الحديث الأخير بينها وبين عريسها كان عبارة عن هزار:" كان هزار عادي وهو بيقولي قوليلي يا سي محمد، أبقي قيسي لى مقياس معدتي".

شاهد الفيديو:

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