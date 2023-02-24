نتائج قرعة دور الـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.



أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهات متباينة، حيث وست هام الإنجليزي ضد لارنكا القبرصي، بينما يصطدم أندرلخت البلجيكي بفريق فياريال الإسباني.



نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي:



لارنكا القبرصي - وست هام الإنجليزي

لاتسيو الإيطالي - إي زد الكمار الهولندي

بوزنان البولندي - ديورجردن السويدي

بازل السويسري براتيسلافا السلوفاكي

أندرلخت البلجيكي - فياريال الإسباني

جينت البلجيكي - إسطنبول باشاكشهير التركي

شيريف تيراسبول المولدوفي - نيس الفرنسي

فيورنتينا الإيطالي - سيفاسبور التركي.

وتقام مواجهات الذهاب من الدور ثمن النهائي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي يوم 9 مارس الجاري، بينما تُلعب مباريات العودة يوم 16 من الشهر ذاته.