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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسألكم الدعاء.. روجينا تنعى المخرج تيسير عبود.. شاهد

تيسير عبود
تيسير عبود

نعت الفنانة روجينا، المخرج تيسير عبود، عقب وفاته اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت روجينا في منشور لها: “انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله توفي الفنان المخرج تيسير عبود ربنا يرحمه ويغفر ويسكنه فسيح جناته”.

ورحل اليوم المخرج تيسير عبود،  بعد ساعات من وفاة الفنان السوري شادي زيدان.

وكتب سمير فقيه، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "اجتمعت الاحزان على قلوبنا. ..فقدنا فنانا كبيرا وصديقا غاليا وعشرة جميلة منذ سنوات طوال برحيل المخرج الكبير تيسير عبود.. كما تألمت كثيرا بوفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم ايمن زيدان و جاء رحيله خسارة كبيره للاسرة الفنيه في سوريا كلها و العالم العربي... 
البقاء لله  خالص العزاء لنا و لأسرتيهما و انا لله و انا اليه راجعون".

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