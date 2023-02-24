مجلس الأمن الروسي : السلام مع أوكرانيا فاشل دون اتفاقيات على الحدود

أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ، إن الطريقة الوحيدة لضمان الهدوء أن تحقق روسيا جميع أهداف عملياتها الخاصة في أوكرانيا، فالحرب في أوكرانيا ستنتهي بالنصر أو يمكن بالاتفاق.

موضحًا أنه يجب تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية لمنع حدوث حرب عالمية، والسلام سيكون فاشلاً دون اتفاقيات على الحدود.

وأضاف «ميدفيديف»، خلال كلمه له نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، «أقول لمن أشار إلى أنّ مخزوناتنا من الصواريخ نفدت إن الجيش الروسي لديه أسلحة كافية، وسنستخدم لغة القوة مع من يشكلون تهديدا لأمن البلاد»، مؤكدا إذا طال أمد النزاع فسيظهر تحالف عسكري جديد من الدول التي تعبت من الأمريكيين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن إصرار الولايات المتحدة على هزيمة روسيا يفتح الباب أمام صراع نووي، و إذا أرادت واشنطن هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بكل سلاح بما في ذلك النووي، ويجب إدراج الترسانة النووية لبريطانيا وفرنسا في معاهدة ستارت، و لا يمكن التغاضي عن إمكانات فرنسا وبريطانيا العسكرية واتحادهما مع واشنطن، لكن موسكو أصبحت لديها خبرات بمجال الردع النووي.