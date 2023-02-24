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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في سلام رب العالمين.. نسرين طافش تنعى الفنان شادي زيدان

نسرين طافش - شادي
نسرين طافش - شادي زيدان

حرصت الفنانة نسرين طافش على نعى الفنان الراحل شادي زيدان -شقيق الفنان السوري أيمن زيدان- الذي وافته المنية اليوم الجمعة 24 فبراير. 

ونشرت نسرين طافش -عبر حسابها الرسمي على تويتر- صورة لها مع الراحل شادي زيدان، وعلقت: «في سلام رب العالمين ورحمته يا شادي يا ابن الاصول يا شهم». 

 

وفاة شادي زيدان 

أعلن عدد من الفنانين وفاة الفنان شادي زيدان، منذ قليل بعد دخوله في غيبوبة لمدة ما تقرب من 9 أيام، وكتب الفنان أيمن رضا، الله يرحمك يا شادي.. والعزاء لكل العائلة وكل محبينك".

 

جنازة شادي زيدان 

يشيع جثمان الراحل شادي زيدان، من مستشفى دار الشفاء يوم السبت، الساعة العاشرة صباحاً، حيث يصلى عليه عقب صلاة ظهر يوم السبت في جامع النور - الرحيبة وتقبل التعازي في الرحيبة بعد القوس يومي السبت والأحد من الساعة ٤ حتى الساعة ٨ مساءً.

 

مرض شادي زيدان 

وكان الفنان شادي زيدان، قد دخل في غيبوبة  عقب ساعات من نقله للمستشفى حيث تدهورت حالته الصحية وطالب العديد من نجوم الفن الدعاء للفنان السوري شادي زيدان ؛ خاصة فور علمهم بدخوله في غيبوبة اثر جلطة دماغية.

 

نقل شادي زيدان للمستشفى 

بعد أكثر من أسبوع من العمل المتواصل في قيادة حملة لإغاثة المنكوبين جرّاء الزلزال المدمّر الذي حدث في بلاده، تعرَّض الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم السوري أيمن زيدان لأزمة صحيّة خطرة استوجبت إدخاله بشكل طارئ الى المستشفى.

وأُُصيب زيدان بنزيف في الدماغ خلال تصويره أحد المسلسلات الدرامية الإثنين الماضي، ما دفع عدداً كبيراً من الفنانين للتضامن معه والدعاء له بالشفاء، وعلى رأسهم ليث مفتي الذي كتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك" قائلاً: "سلامة قلبك يا خيي... خلال التصوير تعرّض الأخ شادي زيدان لوعكة صحية، الدعاء له بالشفاء، سلامة قلبك يا رفيقي".

وقالت سحر فوزي: "ألف سلامة عليك سلامة قلبك يا شادي شدة وبتزول بترجع أحسن من الأول... ناطرينك يا طيب". أما الفنان السوري أيمن رضا فكتب: "ألف سلامة عليك يا شادي".

وكتبت سلاف فواخرجي: "الله يقوّمك بالسلامة يا شادي، وترجع لعيلتك وترجعلنا بخير وسلامة يارب".

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