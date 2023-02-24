دعمًا للمشروعات الصغيرة.. افتتاح معرض للحرف التراثية اليدوية بحي شرق الإسكنرية

افتتح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، معرض الحرف التراثية اليدوية ، الذي يقام بديوان عام الحي حيث تنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدويه وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات، التى تتميز بجودتها وتنوعها.

من الجدير بالذكر أنه تم إقامة المعرض بالتعاون بين إدارة مشروعك ومركز معلومات التنمية المحلية وبالتنسيق مع مؤسسة ادك للتنمية ، ويضم المعرض ٤٠ عارض ، ويقام خلال أيام ٢٢ و ٢٣ و ٢٦ و٢٧ فبراير و ١ و ٢ مارس ، لاتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم.

يأتي هذا فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كافة فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ودعم مبادرة مشروعك لتحقيق تنميه اقتصادية ومجتمعية شاملة.