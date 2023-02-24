محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر "سيدات أعمال مصر 21"

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، المؤتمر السنوي الدولي الثامن لجمعية (سيدات أعمال مصر ٢١) الذي تستضيفه المحافظة برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي تحت عنوان "التنوع التجاري من أجل الاستدامة"، ويُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٧ فبراير الجاري. وذلك بمشاركة ١٥٠ سيدة أعمال مصرية وأجنبية، وبحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

ناقش المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بالاستثمار ومجالات تمكين المرأة، والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وجهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون وعقد الشراكات مع الدول والجهات المختلفة.

استعرض المحافظ، خلال كلمته، المقومات البيئية واللوجيستية والتنموية التي تمتلكها المحافظة، كما أكّد على تميز المحافظة في زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية العالية، فضلًا عن ريادتها في مجالات زراعة وصناعة التمور، وجهودها للتوسع في تربية دودة القز وإنتاج الحرير. وهي المجالات التي لاقت استحسان الوفود المُشاركة بالمؤتمر وجذبت اهتمامهم.

تضمن المؤتمر عروضًا لنماذج السيدات الناجحة في مجال العمل الخاص، بالإضافة لعروض عدد من الهيئات الاقتصادية، واستعراض التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية، والتي تمتاز المحافظة بزراعتها.، كما شهد عرض فيلم تسجيلي عن المقومات السياحية بالمحافظة وكلمة حول مستقبل الآثار بالوادي الجديد، وذلك في إطار ما يستهدفه المؤتمر من الترويج السياحي للمحافظة.

332469330_593614952303584_8820994691185931228_n

332562481_873869473892943_4528158589101326498_n

332689476_580811793940419_1208499697493834243_n

332905904_1282294235833273_8859057473646026717_n

333004419_955166735853953_7802333782704687680_n