لست على خلاف مع الخطيب ..وقالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. مفاجآت في تصريحات رانيا علواني

كشفت بطلة السباحة العالمية رانيا علواني، خلال لقائها مع ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، عن العديد من التفاصيل الخاصة، خلال تواجدها في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وإليكم أبرز التصريحات.

قالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. ونفسي أرجع له تاني

قالت فراشة السباحة العالمية رانيا علواني إنها قررت اعتزال رياضة السباحة، أثناء دراستها في أمريكا للطب 5 سنوات.



وأضافت “بحب الصلاة وقراءة القرآن وكنت أحضر دروس تجويد بأمريكا وهذا سر تفوقي”.



وقالت “أجدادي كانوا متدينين جدا وكانوا بيشجعوني في السباحة وخلعت الحجاب بعد ارتدائه 14 عاما، وكنت محتاجة أقوى نفسي من الداخل”.

قالوا علي اخوانية



واستطردت “قالوا عليا إخوانية لما ارتديت الحجاب.. نفسي أرجع للحجاب تاني ولكن لست جاهزة الآن”.

لست على خلاف مع الخطيب .. وحسن حمدي ديمقراطي جدًا

قالت رانيا علواني: دخلت مجلس الأهلي تحت السن في سن 26 عاما في عهد حسن حمدي.



وأضافت حسن حمدي ديمقراطي جدا وإداري من طراز فريد وكان يسمع الأصغر أولا كما أن الأهلي حقق بطولات كتير في عهد حسن حمدي خاصة الكرة.



وقالت : لم أكن مجنبة طيلة 8 سنوات في مجلس الخطيب كما أنني جلست في اللجنة الاولمبية 12 عاما منهم 8 بالانتخاب مشيرة : متعودة على الانتقادات ولا توجد خلافات بيني وبين الخطيب.

كنت أجلس بجوار العامري فاروق



وأشارت كنت أجلس بجوار العامري فاروق في مجلس الأهلي ولست محسوبة عليه.

أتعرض للتحرش..ولم أحصل على هدايا أثناء تواجدي في مجلس الأهلي

قالت بطلة السباحة العالمية رانيا علواني : لم أحصل على هدايا أثناء وجودي بالنادي الأهلي و هنأت بالفعل حازم إمام بفوز الزمالك بالدوري والأهلاوية زعلوا مني.



واضافت رانيا علواني خلال لقائها مع ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة : حصل " تنشنة " بيني وبين عمرو فهمي لحضوري بدلا منه احدى اجتماعات افريقيا بتكليف من الخطيب.



وأشارت رانيا علواني : شئ مؤسف من يتنازل عن جنسيته في الألعاب الفردية كما أن محمد صلاح موهوب و" فيه زيه كتير في مصر ".



واوضحت رانيا علواني : أتمنى عودة رياضة المدارس والجامعات و المجتهد يتفوق على الموهوب في الألعاب الفردية كما أن الكشافة لهم دور في ازاحة الستار عن الموهوبين.

كنت اتجاهله



وقالت رانيا علواني : تعرضت للتحرش اللفظي وكنت اتجاهله اما الان فاعنفه مضيفة : لست مغرورة وما يقال حول اثارتي للجدل لان الناس لا تعرف شخصيتي.

والدي الخط العريض في حياتي

أكدت أن والدها الخط العريض في حياتها وكان رياضيا وطبيبا، وجدها كان لاعب كرة قدم في المنتخب وتولى رئاسة اتحاد الكرة.



وقالت “درست إدارة رياضية عبر الفيفا وكنت إدارية في الأهلي في عمر 26 عاما”.

لا أقرأ الجرائد



وأضافت"كنت لا أقرأ الجرائد وأمي كانت تحفظ موضوعاتي الصحفية، كما أنني لعبت التنس وكان يتطلب وقتا كبيرا عكس السباحة.

كان نفسي أتخصص جراحة بدلا من نساء وتوليد

قالت : الالتزام هو العلاقة بين الطب والسباحة وكان نفسي أكون جراحة بدلا من نساء وتوليد.



وأضافت من حق أي مريضة تختار الولادة قيصري أو طبيعي مضيفة : الأفضل للمريضة هو الولادة طبيعيا.



وأوضحت: ابني يلعب كرة طائرة وابنتي تلعب الجمباز مشيرة ان الاهتمام بالرياضة يبدأ من نوعية الغذاء والجهد البدنية.

تقبل الاخر



وقالت أول مثل أعلى كانت شرويد وفاء حافظ سباحة مصرية كما أنني تعلمت من السباحة والبطولات تقبل الاخر .