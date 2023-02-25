عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر | بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة مكرونة
طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر

سلطة مكرونة بالسيزر من الأطباق الرئيسية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك و أفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر 

txt

حلوى اقتصادية.. طريقة عمل بسكويت السوداني

txt

طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.. بمذاق لا يقاوم


مقادير سلطة مكرونة بالسيزر 

صدر دجاجة مشوي
كيس مكرونة بينا مسلوقة
كوب ذرة حلوة
كوب طماطم شيري أنصاف
٢كوب زيتون أسود شرائح
صوص السيزر
ملح
فلفل أسود
(صوص السيزر)
٤شريحة أنشوجة
٢فص ثوم مفروم
ربع كوب عصير ليمون
كوب مايونيز
ملعقة كبيرة مستردة
٢ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير سلطة مكرونة بالسيزر 

في بولة تخلط كل المكونات ماعدا صدور الدجاج ثم يضاف القليل من ماء سلق المكرونة وتقلب ثم توضع في طبق التقديم ثم توضع صدور الدجاج "مشوية ومقطعة جوليان" على الوجه وتقدم بالهنا والشفا.

(لعمل صوص السيزر).

في الهون أو الكبة يضاف الثوم مع الأنشوجة والجبنة والملح ويطحن الخليط ثم يضاف القليل من الزيت مع الاستمرار في الطحن حتى يتحول الخليط لمعجون متوسط الخشونة.

وينقل الخليط لطبق تحضير ويضاف له المايونيز والمستردة وعصير الليمون ويقلب جيداً حتى يتجانس تماماً.

سلطة مكرونة بالسيزر طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر مقادير سلطة مكرونة بالسيزر طريقة تحضير سلطة مكرونة بالسيزر الشيف سارة عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

الزمالك باق |رسالة دعم مؤثرة من أحمد سليمان للفريق قبل مواجهة الترجي

موضوعات متعلقة

بعد وفاة أسرة كاملة ...كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حلوى اقتصادية.. طريقة عمل بسكويت السوداني

علامات تدل على احتياج الجسم لتناول البروتين.. احترس

طريقة عمل أوراك الدجاج بالمستردة والعسل.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا وطبيب يفجر مفاجأة عن اللحوم

في أصابع اليدين والقدمين.. علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول| لن تصدق

يسرا تثير الجدل بسعر فستانها في الدوحة.. رقم خرافي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من سفارة السعودية في اليابان بعد زلزال هوكايدو

انتخابات نيجيريا 2023 .. كيف تسير ومتى تعلن النتائج ؟

الذهب يتراجع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سيدة لبنانية تبيع ابنتها مقابل 1400 دولار للعمل في مجال الدعارة.. فيديو

وفاة الشاعر سعد عبد الرحمن الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة

6 إصابات تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر | بمذاق لا يقاوم

رئة الفشار مرض نادر يصيب فتاة بسبب هذه العادة.. تعرف على أعراضه

ما وراء الحفرة العميقة التي ظهرت في تركيا وعلاقتها بالزلازل | صور

نشرة المرأة و الصحة|حقيقة إنفصال حلا شيحة ومعز مسعود.. أبراج لا تحب الخير لأصدقائها.. رونالدو يخضع لنوع جلسات مشهورة.. كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

فيديو

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

خبير مياه يوضح علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر.. فيديو

اللى بيدينى مصروف يقطعه.. رد نارى لـ عارفة عبد الرسول على منتقدي صورها الجريئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ