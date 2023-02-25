طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر | بمذاق لا يقاوم

سلطة مكرونة بالسيزر من الأطباق الرئيسية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك و أفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

وقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالسيزر



مقادير سلطة مكرونة بالسيزر

صدر دجاجة مشوي

كيس مكرونة بينا مسلوقة

كوب ذرة حلوة

كوب طماطم شيري أنصاف

٢كوب زيتون أسود شرائح

صوص السيزر

ملح

فلفل أسود

(صوص السيزر)

٤شريحة أنشوجة

٢فص ثوم مفروم

ربع كوب عصير ليمون

كوب مايونيز

ملعقة كبيرة مستردة

٢ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة مكرونة بالسيزر

في بولة تخلط كل المكونات ماعدا صدور الدجاج ثم يضاف القليل من ماء سلق المكرونة وتقلب ثم توضع في طبق التقديم ثم توضع صدور الدجاج "مشوية ومقطعة جوليان" على الوجه وتقدم بالهنا والشفا.

(لعمل صوص السيزر).

في الهون أو الكبة يضاف الثوم مع الأنشوجة والجبنة والملح ويطحن الخليط ثم يضاف القليل من الزيت مع الاستمرار في الطحن حتى يتحول الخليط لمعجون متوسط الخشونة.

وينقل الخليط لطبق تحضير ويضاف له المايونيز والمستردة وعصير الليمون ويقلب جيداً حتى يتجانس تماماً.