مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أمريكا يرتفع 0.6% في يناير

أفادت وزارة التجارة الأميركية ، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.6% في يناير على أساس شهري، وارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي، متخطياً توقعات وول ستريت عند 0.5% و 4.4% على التوالي.

بما في ذلك مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الرئيسي 0.6% و 5.4% على التوالي.

تراجعت الأسواق بعد التقرير، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة.

كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع مع ارتفاع الأسعار، حيث قفزت بنسبة 1.8% للشهر مقابل التقديرات عند 1.4%.