بنسبة تصل إلى 40%.. الحكومة تطرح لحوما ودواجن مخفضة في هذا الموعد

تسعى الحكومة المصرية بشتى الطرق لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال طرح سلع بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك لخلق حالة من التنافس بالأسواق وزيادة الإنتاجية وبالتالى تقل الأسعار.

أكبر معرض

وأكد أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة قررت إطلاق أكبر معرض للحوم والدواجن والبيض والجبن على مستوى الجمهورية، وذلك بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 40% تقريبًا.



وقال "إبراهيم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه بدءًا من شهر مارس المقبل وقبل شهر رمضان بأسبوعين، ستعلن الحكومة المصرية عن إطلاق أكبر معرض يخص اللحوم والدواجن في السوق المحلية، وسوف يشهد تخفيضات بنسب تصل إلى نحو 40% تقريبًا، وهو الأمر الذي شأنه أن يساهم في خفض أسعار تلك السلع أمام المواطنين.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن هذا المعرض، الذي يعرف باسم “خير مزارعنا لأهالينا”، من المقرر أن يستمر حتى أيام عيد الأضحى المبارك، وهذا بجانب توفير مختلف السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان في منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة.

ونوه إلى حرص وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية بالحكومة المصرية، على أن يتم توفير كل السلع الغذائية بمختلف المحافظات قبل دخول شهر رمضان المبارك، وهذا لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومساعدته في تدبير احتياجاته بشكل مستمر.