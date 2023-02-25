عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز

يستضيف الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على صن داونز مستغلا عامل الأرض والجمهور، لإدارك حظوظ التأهل، بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الهلال السوداني بنتيجة 0-1 في الجولة الماضية.

 وتأجلت مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني لمشاركته في بطولة كأس العالم الأندية.

وبعد فوز الهلال السوداني على مضيفه القطن الكاميروني 0-1، مساء أمس الجمعة، صعبت مهمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعظ وصول الهلال وصن داونز للنقطة 6 من انتصارين لكل منهما.

وحال فوز الأهلي على صن داونز في مباراة اليوم، سيدخل في منافسة قوية مع الثنائي المتصدر، مع تحقيق الفوز في مباراة القطن المؤجلة، نظرا لسهولة مواجهة بطل الكاميرون الذي خسر على يد الهلال وصن داونز.

 

الأهلى كولر صن داونز صن داونز الجنوب إفريقي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

بشرى سارة| سببان عاجلان لانخفاض سعر الدجاج خلال أيام .. تفاصيل

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

ترشيحاتنا

الأرصاد تناشد المواطنين: لا تنخدعوا بالدفء|تفاصيل

مباراة تصحيح المسار.. موعد مواجهة منتخب مصر للشباب والسنغال والقناة الناقلة

عدد ضخم.. 61 هزة أرضية تضرب سوريا

ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. الأهلي يواجه صن داونز الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. مكون يعالج الانفلونزا ونزلات البرد فورا

بعد وفاة أسرة كاملة ...كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

فيديو

بتاع كشري.. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف| فيديو جراف

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ