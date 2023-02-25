الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

يستضيف الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على صن داونز مستغلا عامل الأرض والجمهور، لإدارك حظوظ التأهل، بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الهلال السوداني بنتيجة 0-1 في الجولة الماضية.

وتأجلت مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني لمشاركته في بطولة كأس العالم الأندية.

وبعد فوز الهلال السوداني على مضيفه القطن الكاميروني 0-1، مساء أمس الجمعة، صعبت مهمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعظ وصول الهلال وصن داونز للنقطة 6 من انتصارين لكل منهما.

وحال فوز الأهلي على صن داونز في مباراة اليوم، سيدخل في منافسة قوية مع الثنائي المتصدر، مع تحقيق الفوز في مباراة القطن المؤجلة، نظرا لسهولة مواجهة بطل الكاميرون الذي خسر على يد الهلال وصن داونز.