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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار مخفضة .. أماكن وعناوين معارض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية بالقليوبية

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان

أعلنت محافظة القليوبية عن افتتاح 9 معارض أهلا رمضان بمدن وأحياء المحافظة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والتجار وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية.

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وقالت المحافظة أنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان بمدن بنها وشبرا الخيمة حى غرب وحى شرق وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وقليوب ، كما أنه تم جارى تجهيز أخر من المعارض لتلبية إحتياجات المواطنين قُبَيلَ شهر رمضان المُعظم.


من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،  استمرار ضخ السلع والمنتجات في معارض «أهلا رمضان»، وتشمل مواد غذائية ولحوم وخضر، وذلك في ظل إقبال متزايد من المواطنين على الشراء.


وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن هناك متابعة مستمرة للمعارض، لتوفير كافة السلع التي تحظى بإقبال جماهيري مثل السلع الاساسية الأرز والزيت والسكر والتي تباع بأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن المعارض مستمرة حتى شهر رمضان حتى يستطيع للمواطنين الحصول على مستلزماتهم الغذائية بأسعار مناسبة.


ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين،  تصل إلى 30% عن السوق المحلية. 
ويأتي ذلك إستمرار للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار. 

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القليوبية محافظة القليوبية مجلس الوزراء الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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