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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي التونسي يحشد جمهوره قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميا قبل مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيان الترجي:" لقد كان جمهورنا المساهم رقم 1 في انتصار الفريق في دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال الإفريقية إلى حد الآن من خلال التشجيع الذي تواصل إلى آخر المباراة في لقاء المريخ السوداني ومن خلال التنقل التاريخي إلى الجزائر في لقاء شباب بلوزداد، لكن ما زاد في روعة انصارانا في المقابلتين هو تلبية نداء الواجب والانضباط وتقديم مصلحة الفريق على أي شيء والثابت والأكيد أن نواصل نجاحنا في مغامرتنا الإفريقية رهين تواجد جماهيرنا في بقية مبارياتنا وهو ما يحتم علينا تفادي العقوبات التي يمكن أن تقلص من حظوظنا خاصة وأن فريقنا مهدد بعقوبة الويكلو".

أضاف:" لذلك فإن لقاء السبت ضد الزمالك هو لقاء التأكيد بالنسبة لأحبائنا على مستوى السلوك الحضاري والرياضي وذلك بالمحافظة على الكرسي التي وضعت بالمنعرجين الشيء الذي سيمكننا من اللعب أمام أنصارنا بالمدارج الجنوبية مع ضرورة تفادي إشعال الشماريخ واستخدام الليزر مما سيمنحنا فرصة اللعب أمام جماهيرنا الغفيرة في المباريات المقبلة".

 

ترتيب المجموعة الرابعة:

 

الترجي التونسي: 6 نقاط

المريخ السوداني : 4 نقاط

شباب بلوزداد: 3 نقاط

الزمالك: نقطة

 

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