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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

" القوى العاملة" : ملتقى توظيف لذوى الهمم بالإسكندرية

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية  عن تنظيم ملتقى التوظيف الثالث  لذوى الهمم بمقر المديرية وقد تم ترشيح  37  من راغبى العمل من إجمالي 58 متقدم من  ذوى الهمم  بالتعاون مع عدد 5 شركات وهي: نهضة مصر، و خورشيد للبلاستيك، و فاركوماك،و ليسيكو، وكادمار للسياحة.

وجاء في بيان صحفي اليوم السبت أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية نجحت  في تعيين عدد ٣٧  من ذوى الهمم  والقدرات من خلال الملتقى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من إلتزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشؤون ذوى الاعاقة وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم  وحصر المستوفى منها للنسبة والغير مستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة.

وأكد المهندس محمد كمال وكيل المديرية خلال كلمته أنه سوف يتم تعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات حيث تم استخراج كعوب عمل لهم فورا بمقر المديرية وبحضور مسئولى الموارد البشرية بتلك الشركات وقد تم اختيار راغبى العمل في أماكن تتناسب مع درجات إعاقتهم وما تحتاجه الشركة وجارى اتمام اجراءات التعيين وتم الاتفاق على رواتبهم الشهرية وجميع مستحقاتهم  تنفيذا لتوحيهات وزير القوى العامله حسن شحاته للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبه وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل .
 
وأكد وكيل المديرية أنه يتم  تنفيذ خطة شاملة  بالتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من إلتزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشؤون ذوى الاعاقة وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم  وحصر المستوفى منها للنسبة والغير مستوفى واستكمال النسب فى المنشأت غير المستوفاة، مؤكدا  علي استمرار ملتقيات التشغيل  لتعيين ذوي الهمم في جميع أنحاء الشركات بمحافظة الإسكندرية.

وقد  حضر الملتقى:  مى مطاع مدير ادارة بحوث العمالة، و فاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم بالمديرية ، والدكتور محمد رشاد مدير عام شئون المناطق،  وأحمد سعيد مدير مكتب تشغيل وسط.

القوى العاملة الاسكندرية وزير القوى العاملة ذوي الإعاقة محافظة الاسكندرية ذوى الهمم

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