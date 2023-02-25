النواب: نفي الحكومة إلغاء الدعم على وحدات الإسكان رد حاسم على الشائعات

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية مستقرة واقتصادها قوي وقادرة عل سداد كل التزاماتها، وليس هناك ما يقلق على الاطلاق، سوى أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على الجميع وتؤثر على مصر كما في غيرها من باقي الدول.

ونوه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بنفي مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين"، لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر، وهو ما نفاه مجلس الوزراء.

وتابع وكيل إسكان البرلمان، أنه لا صحة لإلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل، وهى شائعات لا اساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مصر وبتوجيهات الرئيس السيسي نفذت أكبر مشروع للاسكان الاجتماعي في إفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط، علاوة على مشاريع أخرى ناجحة مثل سكن لكل المصريين وغيرها.

وأردف شكري ، أن مصر تصدت لأزمة الاسكان المزمنة بمشاريع ناجحة، استطاعت ان توفر شقق جاهزة لمئات الالاف من الشباب والأسر المصرية وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

ولفت شكري، إنه على الواقع والأرض، فهناك مليون وحدة سكنية تمت وجاري تنفيذها، وهو ما عجزت عنه أكبر الحكومات، وأكبر الاقتصادات أن تنفذها، وهو أمر يحتسب بالكلية للرئيس السيسي، الذي قرر أن يجعل هناك شقة لكل مواطن مصري وهو نجاح هائل وإنجاز أسطوري.

واختتم المهندس طارق شكري، بالتحذير من هذه الشائعات وتداعياتها، فأطراف الشر وخصوصا المنصات الاعلامية في الخارج تتمنى الشر لمصر وتختلق أكاذيب للنيل منها.