خبير مياه يوضح علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر.. فيديو

قدمت مذيعة موقع صدي البلد "رينال عويضة" تغطية إخبارية عن علاقة زلزال تركيا بانحسار البحر في مصر، كما حدث مؤخرا ، حيث تتابعت سلسلة زلازل على مناطق مختلفة في دول العالم، وكانت من هذه الدول مصر.

وسيطرت حالة من القلق على المواطنين المصريين، خاصة بعد رصد ظاهرة انحسار مياه البحر في بعض المناطق.

وتزامن ملاحظة انحسار مياه البحر في بعض المناطق مع زلزال تركيا المدمر الذي وقع في بداية فبراير الجاري، مما جعل البعض يتسأل هل حقاً هناك علاقة بين زلزال تركيا وسوريا وانحسار مياه البحر؟.

وفي تصريحات للدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، كشف عن العلاقة بين زلزال تركيا وسوريا وظاهرة انحسار مياه البحر في مصر، وقال شراقي ، إن المد والجزر هو المسبب الرئيسي لظاهرة انحسار المياه التي شهدتها بعض المناطق في البلدان المطلة على البحر ومنها مصر.

وتابع د.شراقي: رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار، حدوث انخفاض في منسوب المياه في شواطئ عدة دول، ووضح شراقي أن زلزال تركيا حرك كتلة الأناضول لحوالي 8 أمتار داخل البحر.

وأوضح أن الزلازل من شأنها إحداث نشاط كبير في حركة الفوالق، وهو ما حدث بعد توالي الزلازل وتوابعها في الفترة الماضية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، انباء عن وجود زلزال جديد في مصر خلال الساعات الماضية، إلا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نفى ذلك.

زسيطرت حالة من القلق على سكان القاهرة بسبب انتشار حدوث زلزال جديد.

وتم نفي ذلك من خلال رئيس المعهد القرمي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي أكد أن ما تم تداوله من أنباء حول ضرب زلزال جديد لمصر لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم رصد أي زلزال في مصر، كما أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، لم تسجل حتى الآن أي هزات أرضية.

كما أوضح في بيان رسمي، أنه بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة أرضية فى محيط القاهرة، إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلازل حاليا، وربما يكون شعور أى من المواطنين بأى اهتزازات نتيجة أى أعمال إنشاءات قريبة منهم، وليس لها علاقة بأى نشاط زلزالى.

وفي دعوة للمواطنين من رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، طالب منهم عدم الانسياق وراء الشائعات، وتحري الدقة في المعلومات المتداولة، كما شدد على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.

وجاءت هذه التصريحات بعد تصريحات سابقة لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف خلالها عن إمكانية حدوث زلازل أخرى في مصر خلال الأيام المقبلة، بعد أن سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 4.09 درجات على مقياس ريختر على بعد 27 كيلو متر شمال مدينة السويس.