كفر الشيخ .. تحصين 166 ألفا و615 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تحصين 166 ألفاً و615 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، من المستهدف والذي يبلغ 211 ألفاً و 969 رأس ماشية، من بينهم 119 ألفاً و157 بقرة، و54 ألفاً و 348 جاموساً، و340 ألفاً و31 غنماً، و4 آلاف و433 ماعزاً، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

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