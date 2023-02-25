بيان عاجل من سفارة السعودية في اليابان بعد زلزال هوكايدو

أعلنت السفارة السعودية لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع بمنطقة هوكايدو اليابانية اليوم السبت، مؤكدة سلامة مواطنيها.

وأهابت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع "تويتر" بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم 09055833862.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر هز قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال اليابان اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات.

وأوضحت السلطات أنه لم يتم إصدار أي تسونامي في أعقاب الزلزال الذي هز بشكل رئيسي الجزء الشرقي من هوكايدو.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات او اضرار جسيمة في الممتلكات.

وأكد مركز رصد الزلازل الأمريكي، النبأ، قائلًا إن زلزالًا بقوة 6,1 ضرب هوكايدو شمال اليابان.

ووقع الزلزال على عمق 60 كيلومترًا في المحيط الهادي قبالة كوشيرو، كما هز أيضًا منطقة أوسع تشمل شمال شرق اليابان وشرقها.