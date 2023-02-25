أول رد فعل من «شوبير» على هزيمة الزمالك أمام الترجي

علّق أحمد شوبير على خسارة الزمالك اليوم أمام الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "نهاية المباراة بخسارة الزمالك أمام الترجي التونسي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا".

حقق فريق الترجى التونسي فوزاً صعباً على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمتعهما على ملعب رادس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الترجى في الدقيقة 35 عن طريق محمد على بن حمودة من خطأ فادح من عواد وشيكابالا.

وأضاف الترجى الهدف الثاني في الوقت القاتل عن طريق محمد على بن رمضان.

ويتجمد الزمالك في المرتبة الأخير بنقطة وحيدة، ويتصدر الترجى المجموعة برصيد 9 نقاط.

وباغت أحمد سيد زيزو مرمى الترجى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس معز بن شريفيه وحولها إلي ركنية في الدقيقة 3.