سلّم نفسه.. أول تعليق من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة قانون بها قضاء عادل ونزيه، مضيفاً: "دولة القانون لا تعرف أسماء أو صفات".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم نظر الطعن على حكم حبس رئيس نادي الزمالك شهراً وتم رفض الطعن وتأييد حكم الحبس، واليوم رئيس الزمالك سلم نفسه طواعية لتنفيذ الحكم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القضاء المصري الشامخ قال كلمته اليوم بعد كلمة القضاء يتم غلق الملف".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لا يمكن لأحد أن يقوم بالتعقيب على أحكام القضاء"، مضيفًا: "اليوم كان الانتصار لدولة القانون".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "هذا هو قضاء مصر الشامخ العادل الذي يحقق العدالة في أي وقت".