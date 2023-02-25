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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلّم نفسه.. أول تعليق من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  مصر دولة قانون بها قضاء عادل ونزيه، مضيفاً: "دولة القانون لا تعرف أسماء أو صفات".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم نظر الطعن على حكم حبس رئيس نادي الزمالك شهراً وتم رفض الطعن وتأييد حكم الحبس، واليوم رئيس الزمالك سلم نفسه طواعية لتنفيذ الحكم".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "القضاء المصري الشامخ قال كلمته اليوم بعد كلمة القضاء يتم غلق الملف".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لا يمكن لأحد أن يقوم بالتعقيب على أحكام القضاء"، مضيفًا: "اليوم كان الانتصار لدولة القانون".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "هذا هو قضاء مصر الشامخ العادل الذي يحقق العدالة في أي وقت".

أحمد موسى مصر مرتضى منصور الزمالك اخبار التوك شو

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