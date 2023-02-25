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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

صدى البلد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز بالهدف الأول أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد الأهلي والسلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. 

سجل الهدف الأول بيتر شالويلا بعد عرضية من الجانب الأيمن تتخطى علي معلول ليضع الكرة في شباك الشناوي.

وكشف الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكيل فريق كولر ضد صنداونز، ما نستعرضه لكم خلال السطور التالية:

حراسة المرمي محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول

الوسط: مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي، كل من: "علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف .

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