الشوط الأول.. صن داونز يتقدم بهدف أمام الأهلي في أبطال إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز بتقدم الأخير بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد الأهلي والسلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف مؤكد أمام صن داونز في الدقيقة الثالثة بعد ما فشل في إستغلال خطأ من دفاع صنداونز ويسدد الكرة أرضية يتصدى لها حارس صنداونز لينقذ مرماه من هدف محقق للأهلي.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة من لاعب صنداونز خلف دفاعات الأهلي تخرج أعلى مرمى الشناوي وتمر بسلام على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 19 فرصة لصن داونز من تسديدة أرضية من لاعب صنداونز يتصدى لها محمد الشناوي بثبات.

وفي الدقيقة 21 جاءت تمريرة بينية من ديانج إلى تاو لكن الأخيرة يستلمها بصورة غير جيدة وتطول منه وتصل سهلة في يد حارس صن داونز.

مروان عطية تسديدة أرضية تمر على يسار حارس صنداونز إلى خارج المرمى في الدقيقة 22.

وشهدت الدقيقة 25 بعد أكثر من تمريرة اخترق لاعبوا صن داونز دفاع الأهلي وكادت أن تكون كرة هدف لكن مروان عطية أنقذ الموقف بعد اخراجه للكرة من أمام لاعب صنداونز.

وجاء الهدف الاول لصن داونز في الدقيقة 34 من عرضية من الجانب الأيسر لصنداونز بعد إنطلاقة خلف هاني وعرضية تمر من أمام دفاع الأهلي يفشل معلول في تشتييت الكرة تصل عند بيتر شالوليل يسجلها إلى داخل الشباك على يسار الشناوي .

وفي الدقيقة 41 شهدت عرضية من الجانب الأيمن للأهلي عن طريق هاني حاول أفشة أن يسددها برأسه لكن لاعب صنداونز تصدى للكرة ويحرم الأهلي من هدف التعادل.

وسقط الأهلي أمام الهلال بنتيجة (1-0) في أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا

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