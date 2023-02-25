عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. صن داونز يتقدم بهدف أمام الأهلي في أبطال إفريقيا

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول  من مباراة الأهلي وصن داونز بتقدم الأخير بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد الأهلي والسلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. 

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف مؤكد أمام صن داونز في الدقيقة الثالثة بعد ما فشل في إستغلال خطأ من دفاع صنداونز ويسدد الكرة أرضية يتصدى لها حارس صنداونز لينقذ مرماه من هدف محقق للأهلي.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة من لاعب صنداونز خلف دفاعات الأهلي تخرج أعلى مرمى الشناوي وتمر بسلام على مرمى الأهلي. 

وشهدت الدقيقة 19 فرصة لصن داونز من تسديدة أرضية من لاعب صنداونز يتصدى لها محمد الشناوي بثبات.

وفي الدقيقة 21 جاءت  تمريرة بينية من ديانج إلى تاو لكن الأخيرة يستلمها بصورة غير جيدة وتطول منه وتصل سهلة في يد حارس صن داونز.

مروان عطية تسديدة أرضية تمر على يسار حارس صنداونز إلى خارج المرمى في الدقيقة 22.

وشهدت الدقيقة 25 بعد أكثر من تمريرة اخترق لاعبوا صن داونز دفاع الأهلي وكادت أن تكون كرة هدف لكن مروان عطية أنقذ الموقف بعد اخراجه للكرة من أمام لاعب صنداونز.

وجاء الهدف  الاول لصن داونز في الدقيقة 34 من عرضية من الجانب الأيسر لصنداونز بعد إنطلاقة خلف هاني وعرضية تمر من أمام دفاع الأهلي يفشل معلول في تشتييت الكرة تصل عند بيتر شالوليل يسجلها إلى داخل الشباك على يسار الشناوي .

وفي الدقيقة 41  شهدت عرضية من الجانب الأيمن للأهلي عن طريق هاني حاول أفشة أن يسددها برأسه لكن لاعب صنداونز تصدى للكرة ويحرم الأهلي من هدف التعادل.

وسقط الأهلي أمام الهلال بنتيجة (1-0) في أولى مبارياته بدوري أبطال أفريقيا

IMG-20230225-WA0226
IMG-20230225-WA0226
IMG-20230225-WA0225
IMG-20230225-WA0225
IMG-20230225-WA0224
IMG-20230225-WA0224
IMG-20230225-WA0227
IMG-20230225-WA0227

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

عاجل.. جماهير الترجى تحطم أتوبيس لاعبى الزمالك أثناء العودة لفندق الإقامة

خطأ فادح من عواد وشيكابالا.. الترجى يسجل الأول في شباك الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

مباراة الزمالك والترجي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يتابع منظومة المخلفات الصلبة ومشروعات الخطة الاستثمارية بالقاهرة

حافلة الزمالك تتعرض للاعتداء من جمهور الترجي التونسي

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. فيديو

أبو العينين : وفد البرلمان الأوروبي يشعر بحجم التقدم بمصر | فيديو

أحمد موسى عن حبس مرتضى منصور: قضاء عادل ونزيه

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش سينما نضيفة .. 5 صور وضعت إنتصار فى مأزق

بعد انخفاض سعرها 9 جنيهات.. طبيب يكشف أهمية تناول الفراخ مرة أسبوعياً

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي مريم ابنة الراحل محمود الجندي ؟

اللحوم النباتية تثير الجدل ..هل تشبه الحيوانية؟

فيديو

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

همثل بالحجاب ودعيت على اللي ظلموني بالكعبة..غادة إبراهيم تكشف مفاجأة على الهواء 

السر في دجال وآثار .. جريمة قتل ربة منزل بالفيوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ