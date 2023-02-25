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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل|توجيه فوري وعلني من مجلس النواب لصرف تعويضات لهؤلاء المواطنين ..فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مفاجأة بشأن التعويضات لمن أزيلت منازلهم.

توجيه فوري لصرف التعويضات


وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" تعويض المواطنين يتم فورا للمواطنين الذين أزيلت منازلهم بعض توسعة الطرق  والمحاور، مؤكدا:" التوجيه بصرف التعويضات لكل المتضررين علي الفور.

وأشار إلي أن لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ناقشت على مدار الفترة الماضية قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بالمجهود الكبير المبذول من أعضاء اللجنة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدد مخالفات البناء خارج نطاق الأحوزة العمرانية يقترب من مليون طلب مخالف.

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