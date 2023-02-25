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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدد حياة المواطنين.. عاصفة ثلجية تضرب كاليفورنيا الأمريكية| فيديو

صدى البلد

ضربت عاصفة شتوية قوية ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهددتها بفيضانات وعواصف ثلجية وانهيارات اليوم السبت وسط درجات حرارة شديدة البرودة.

وقد تنخفض درجات الحرارة المنخفضة بين عشية وضحاها إلى ما دون درجة التجمد في بعض المناطق بينما قد يشهد وسط مدينة سان فرانسيسكو درجات حرارة باردة قياسية، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية. 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية)، حيث ستشهد المدينة أبرد درجة حرارة منذ عام 2009.

وأُغلقت بعض الطرق السريعة الرئيسية بسبب الجليد والثلوج، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ومن غير المتوقع إعادة فتحها سريعا.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من أنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب "خطيرة وربما مميتة" على الطرق في جنوب كاليفورنيا.

وأتت الثلوج والرياح على خطوط الكهرباء ما أدى إلى حرمان 100 ألف منزل من الكهرباء في كاليفورنيا.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية أنه حتى الوديان "التي لا تتساقط فيها الثلوج" قد يغطيها رداء أبيض.

وظهر مقدّمو نشرات الطقس عبر القنوات المحلية والثلوج تصل إلى ركبهم، بعدما اعتادوا الإعلان عادة عن شمس ساطعة، في دليل على أن هذه العاصفة الثلجية غير عادية، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

لكن لن يتمتع جميع سكان المنطقة بتساقط الثلوج، فسكان كاليفورنيا الذين يعيشون على علو منخفض قد يتعرضون لخطر فيضانات وانزلاقات في التربة، بعد هطل أمطار غزيرة متوقعة.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية درجة حرارة عاصفة شتوية قوية عاصفة عواصف ثلجية

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