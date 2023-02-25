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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس كبير.. تعليق مدرب الترجي على خسارة الزمالك بهدفين

صدى البلد

أعرب نبيل معلول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد حماد العقربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقال المدير الفني للترجي خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي :" حققنا فوز مهم على منافس كبير، وكنا أفضل من الزمالك خاصة في الشوط الأول من اللقاء".
وأكمل نبيل معلول أن الزمالك فريق مميز ويضم لاعبين على أفضل مستوى وخلق عدة فرص في لقاء اليوم، ولكن الترجي نجح في حسم المباراة لصالحه وحصد الثلاث نقاط.
وقال  :" الترجي يمتلك حاليا 9 نقاط ويتصدر  ترتيب المجموعة الرابعة، وعلينا التركيز في الفترة المقبلة خاصة أنه مازال هناك 3 مباريات أخرى وكل شيء وارد  في كرة القدم".

 


واختتم قائلا: الزمالك كان مطالب في الشوط الثاني باللعب وخلق الفرص لكن الترجي حاول الاحتفاظ بالكرة واستغلال الفرص ونجح في استغلال الفرصة وسجل الهدف الثاني"

 

 

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